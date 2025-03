Dilei.it - Gabry Ponte voleva la canzone ‘Tutta l’Italia’ in gara a Sanremo: perché Carlo Conti ha detto no

Tutta l’Italia, latormentone di, doveva essere inal Festival di2025. Maha rifiutato la proposta del deejay torinese preferendo usare il brano come jingle della kermesse musicale. Questo è l’ultimo retroscena emerso sull’evento, chenua a far discutere a settimane dalla sua conclusione. Retroscena venuto a galla dopo la scelta dell’artista di presentare il suo pezzo al San Marino Song Contest per provare ad ottenere un posto all’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà il prossimo maggio a Basilea.dinon era in2025“Sarà curioso vedere come andrà a finire cona San Marino“, ha dichiaratoin un’intervista a Fanpage, rivelando che laTutta l’Italia gli era stata presentata come brano per gareggiare tra i Big.