Sport.quotidiano.net - Futuro tutto da decifrare. David paga, società viva. A Napoli senza maxi multa. Ma Rowan resta in sella

Leggi su Sport.quotidiano.net

È stata una giornata lunghissima quella di ieri per il Pistoia Basket. Una giornata lunghissima che alla fine ha sancito due certezze: l’Estra domani sarà in campo acon il numero di italiani in regola e che Ronil presidente della. Chi si aspettava ribaltoni o novità nell’assetto societario biancorosso, è rimasto deluso perché, di fatto, il nuovo appuntamento del Cda di ieri sera non ha visto modifiche sostanziali all’interno del sodalizio. Si va avanti quindi navigando a vista dopo aver scansato cinquantamila euro diper non aver rispettato il numero di italiani a referto, con il nucleo degli americani pronto ad assottigliarsi ulteriormente già dai primi giorni della prossima settimana. Ulteriormente sì, perché proprio dall’addio di un americano è iniziato un venerdì nelle quali le voci più disparate si sono rincorse in città.