Quotidiano.net - Furto di tre maialini a Copenaghen: erano parte di un'installazione artistica contro gli allevamenti intensivi

Tresono stati rubati ada una galleria d'arte dove facevanodi unaversache intendeva denunciare la crudeltà deglilasciando morire di fame i tre animali. L'opera aveva sollevato un forte dibattito nell'opinione pubblica danese. I tretenuti in gabbia senza cibo e l'artista prevedeva la loro dipartita durante la mostra. "Si tratta di tre maiali che sarebbero morti comunque perché troppo deboli. E qui ricevono cibo e acqua e più spazio di quanto ne avrebbero avuto nei porcili danesi convenzionali, dove ogni giorno muoiono più di 20.000 maiali" aveva sottolineato l'artista Marco Evaristti, responsabile della mostra 'And Now You Care' (E ora te ne importa) intervistato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.