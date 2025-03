Furto a Calcinaia identificato il complice | è il padre del giovane ladro deceduto durante il colpo

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA –shock il 28 gennaio in un’abitazione diin provincia di Pisa: svolta nelle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione, in collaborazione con l’Aliquota Operativa di Pontedera. E’ statoe denunciato ildei due ladri coinvolti nell’episodio, che a causa di una violenta esplosione ha portato alla morte di uno di loro.Si tratta di un 57enne,del. L’uomo, parente anche dell’altrorimasto gravemente ferito, è accusato diaggravato in concorso e omissione di soccorso. Il 57enne, infatti, insieme al figlio e al nipote, si era introdotto nell’abitazione per compiere unil tentativo di forzare una cassaforte con una smerigliatrice angolare, si è verificata una violenta esplosione che ha causato gravissime ferite ai due complici.