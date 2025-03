Iltempo.it - Furti in casa di Zaccagni-Nasti: denunciata la colf licenziata

«Strike a pose», mettiti in posa, cantava Madonna nel brano Vogue del 1990. E così ha fatto la cameriera impiegata adell'influencer Chiarae del calciatore della Lazio, Mattia, come riportato dal quotidiano La Repubblica. Addosso i capi firmati dei suoi datori di lavoro. Il tutto quando la coppia non era nell'abitazione e immortalato da scatti pubblicati poi sui social come una vera e propria influencer di moda. E soprattutto alla ricerca di "cuoricini, cuoricini", come invece cantano i Coma Cose. Fino a che tutto non è stato scoperto e laoltre che. Denuncia arrivata in seguito a due maxi-che si sono verificati prima e dopo il suo allontanamento dalla villa sulla Camilluccia, a Roma Nord. Gioielli, scarpe, abiti, tra cui un anello con rubino scomparso insieme ad altri capi costosi ma scoperto soltanto dopo il licenziamento.