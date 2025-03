Anteprima24.it - Furti e reati contro il patrimonio: 20enne egiziano esluso

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino ha proceduto all’espulsione, con l’accompagnamento alla frontiera, di un cittadino, senza fissa dimora, già indiziato di numerosiilcommessi nella città di Avellino.Il cittadinodi anni 20, con numerosi “alias”, ovvero con diversi nomi dichiarati durante illi di Polizia, utilizzati verosimilmente per eludere gli accertamenti sulla sua persona, era noto alle forze dell’ordine, perché indiziato insieme ad altri di aver concorso a numerosiregistrati negli ultimi mesi nel centro urbano della città irpina. Per tale motivo, era stato destinatario di un Foglio di Via obbligatorio dalla città di Avellino, emesso dal Questore di Avellino.