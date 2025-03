Ilnapolista.it - Furlani: «Dai 15 ai 18 anni sono stati tosti, ma non mi pentirò del mancato svago rispetto ad altri adolescenti»

Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel salto in lungo, Mattiaha raccontato come sta vivendo questie la “rivoluzione” nello sport da parte dei giovanissimi. L’intervista a La Stampa.: «Da noi giovani può partire la rivoluzione nell’atletica»Ha compiuto 20a inizio febbraio. Che cosa ha portato la fine dell’adolescenza?«Un orizzonte completamente differente. La vita da teenager l’ho vissuta a pieno, però con il sogno nel cassetto di fare un salto, di andare oltre e adesso si apre l’opportunità di riuscirci sul serio. I vent’un traguardo,ultra importanti».Della vita da teenager si è perso qualche cosa?«Ho rinunciato a un po’ di feste, a un po’ di, a un po’ di cavolate. Perché alla fine di quelle si tratta e non è che mi mancheranno. Si devono per forza riempire le caselle degli eccessi e degli azzardi? Midivertito e tanto basta, dubito che un giorno mi sveglierò pentito di non avere fatto il cretino.