Quotidiano.net - Furlan e il referendum: "Schlein è stata chiara. Ma il Pd è plurale"

Leggi su Quotidiano.net

Senatrice Annamaria, già leader della Cisl oggi sui banchi del Pd, si sente rappresentata e garantita dal riconoscimento del pluralismo espresso dalla segretaria Ellysui? "Mi sembra che la segretaria abbia detto che il Pd appoggia in toto isulla cittadinanza e della Cgil sul lavoro. La mia posizione è nota e personalmente non condivido questa impostazione. Oltre a quello sulla riduzione dei tempi per la cittadinanza, condivido ilche introduce regole per i contratti a termine e quello sulla responsabilità dell’impresa appaltante su infortuni e sicurezza: da quando abbiamo appalti a cascata ogni giorni ci sono incidenti". Mentre sul Jobs act lei e una consistente minoranza non siete d’accordo. "No. Il primo quesito, tra l’altro, è ampiamente superato dalle sentenze.