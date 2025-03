Lanazione.it - Funaro al telefono con Linus: "Firenze aspetta la Deejey Ten". La promessa: "Ci saremo nel 2026"

Leggi su Lanazione.it

di AntonIo Passanese E’ bastata una telefonata di pochi minuti (avvenuta nel primo pomeriggio di ieri) per riportare il sereno su Palazzo Vecchio. A un capo c’era Sara, dall’altro, al secolo Pasquale Di Molfetta. Dopo i convenevoli di rito, sindaca e conduttore radiofonico (ma anche dj, conduttore televisivo e direttore artistico per decenni della sua creatura, Radio Deejay) hanno affrontato la ’questione’ Deejay Ten che, da due giorni, tiene banco in città e sui social. Ovvero: la gara podistica che richiama decine di migliaia di persone ha abbandonato definitivamenteoppure c’è qualche margine di trattativa? La buona notizia l’ha comunicata su Instagram: "Ho ringraziatoper l’affetto e l’amore che ancora una volta ha dimostrato pere l’ho invitato a tornare in città il prossimo anno con il grande evento di Radio Deejay.