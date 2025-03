Laspunta.it - From Ground Zero. I cortometraggi su Gaza proiettati ad Albano alla sala Vespignani

L’iniziativa è dell’associazione Castelli Romani per la Palestina e sarà presentata domani pomeriggioadin via Risorgimento alle 17.30. “” raccoglie 22che sono stati realizzati atra la fine del 2023 e il 2024, durante l’aggressione genocidaria perpetrata dallo Stato di Israele. Il progetto, coordinato dal regista palestinese Rashid Masharawi, è stato partecipato da artisti e artiste di, che hanno ideato e diretto, pur in condizioni estreme, i vari. “” si compone di una pluralità di stili narrativi, che spaziano dal cinema documentaristico a quello d’animazione. L’opera rappresenta un’importante testimonianza della devastazione provocata dall’esercito israeliano, ma anche della volontà palestinese di resistere al colonialismo d’insediamento e al genocidio.