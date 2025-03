Frodi nel trading 25 indagati a Torino | tra questi anche il finanziere Massimo Segre

Leggi su Open.online

La guardia di finanza ha notificato 25 avvisi di chiusura indagini nell’ambito di un procedimento della procura disu presuntein attività die di intermediazione bancaria. A darne notizia è Anssa. Fra glifigurano, in qualità di persone giuridiche,quattro società: la Directa Sim (di), la Argos Corporate finance (Milano), la Framat (Trento) e la Gt Advisory (Roma). La prima – quotata sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana – è riconducibile a, iltorinese che nell’estate del 2023 diventò virale per aver rotto pubblicamente il suo fidanzamento con Cristina Seymandi, svelandone l’infedeltà davanti a tutti. Nel fascicolo sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di abusivismo bancario, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia.