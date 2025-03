Sport.quotidiano.net - FRENATA GIAMPAOLO. Gosens-gol, la Viola si rialza dopo tre ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

FIORENTINA 1 LECCE 0 FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 6 (35’st Comuzzo sv), Pablo Mari 6.5, Ranieri 6; Dodo 7 (42’st Moreno sv), Ndour 6, Cataldi 6 (24’st Fagioli 5.5), Mandragora 6,7; Zaniolo 5.5 (42’st Gudmundsson 5), Beltran 5.5. All.: Palladino 6. LECCE (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 5 (41’st Danilo Veiga sv), Baschirotto 6, Jean 5.5, Gallo 5 (19’st Sala 5.5); Coulibaly 5.5, Pierret 5, Berisha 5.5 (19’st Rebic 5.5); Karlsson 6 (19’st Helgason 5.5), Krstovic 5.5, Morente 5. All.:5.5. Arbitro: Marinelli di Tivoli 6. Rete: 9’pt. Note: Al 28’st Beltran colpisce il palo su calcio di rigore. Ammoniti: Beltran, Zaniolo, Mandragora, Berisha, Gallo. La Fiorentina ritrova i tre punti e si rilancia per l’Europa anche senza convincere tropo. Decide(nella foto) in avvio contro il Lecce, Beltran sbaglia un rigore e centra una traversa.