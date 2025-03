Anteprima24.it - Fratelli d’Italia: Prezioso eletto Segretario di Atripalda

Tempo di lettura: 2 minutiSi e? svolto ieri il primo congresso cittadino di, presso la sala lettura della biblioteca comunale di“Leopoldo Cassese”.A prendervi parte, oltre alla coordinatrice provinciale Ines Fruncillo, anche Modestino Iandoli e Franco Mazzariello, consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale di.Dopo gli interventi della dirigenza provinciale, ha preso la parola Antonio(che aveva proposto la sua candidatura a coordinatore cittadino) per esporre le linee programmatiche e presentare la squadra, composta da Carmine Cetro, Andrea Marena, Emanuela Barile ed Antonio Cucciniello.Tra i punti principali della sua azione politica,ha evidenziato la necessita? di creare un circolo aperto e attivo, in grado di rispondere alle esigenze della comunita? locale e che partecipi in maniera costruttiva al dibattito politico amministrativo cittadino tramite l’organizzazione di incontri e iniziative pubbliche.