Frase discriminatoria squalifica di 7 mesi

Settedi inibizione per unanei confronti dell’arbitro. Brutta pagina di sport domenica scorsa sui campi maremmani. Federico Clementini, presidente nonché dirigente del Belvedere Grosseto (primo in classifica nel girone B di Promozione) è stato fermato dal giudice sportivo fino al primo ottobre perché – si legge nel comunicato della Figc Toscana – "A fine gara assumeva contegno offensivo verso la terna. Di poi, rivolgeva all’arbitroper motivi di nazionalità persistendo nelle offese verso gli altri ufficiali di gara. Sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all’assistenza degli ufficiali di gara". L’arbitro dell’incontro Belvedere-Invictasauro, il signor Muhammad Subhan della sezione Aia di Pontedera non ha potuto far altro che segnare il tutto nel referto.