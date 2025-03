Oasport.it - Franco Morbidelli ammette: “Miglior Sprint Race che potessi fare, mai affrontato una gara così dura”

ha concluso al quinto posto lain Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, il “Morbido” ha conquistato una top-5 di grande rilievo, in unache si è tenuta in condizioni climatiche molto difficili. Il gran caldo l’ha fatta da padrone e questo fattore andrà considerato anche nel GP di domani.La vittoria, come ci si poteva aspettare, è andata a Marc Marquez (Ducati Factory), che ha preceduto il fratello Alex (Ducati Gresini) e il compagno di squadra, Francesco Bagnaia. Una prova di forza dello spagnolo che, dopo aver conquistato la pole-position, si è ripetuto nellacon grande autorevolezza.Qualifiche che sono state un po’ complicate per, costretto ai conti con una penalità di tre posizioni in griglia per quanto accaduto ieri nel corso delle pre-qualifiche:ha ostacolato, in maniera del tutto involontaria, Bagnaia nel suo ultimo tentativo e gli è stata inflitta la sanzione, scalando dalla sesta alla nona posizione.