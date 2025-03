.com - Francis Ford Coppola ha vinto il Razzie Award come Peggior Regista: “Un onore essere premiato”

ha ricevuto il2025dell’anno per il suo film Megalopolis, ma invece di ignorare il premio o reagire con amarezza, ha scelto di accettarlo con entusiasmo.Indicevince (e accetta) ilper MegalopolisLa reazione di: “Non seguirò le regole smidollate di Hollywood”Megalopolis: il film più controverso dell’annovince (e accetta) ilper MegalopolisIn un post su Instagram,ha commentato ironicamente il riconoscimento per il2025, sottolineandoil cinema di oggi sia schiavo delle logiche di mercato:“È emozionante accettare ilin tante categorie così importanti per Megalopolis, e lo èstato nominatoSceneggiatura eFilm in un’era in cui sono pochi ad avere il coraggio di remare contro le tendenze di massa del cinema contemporaneo!”Il film ha ricevuto diverse nomination ai Golden Raspberrys, i celebri “anti-Oscar” (Leggi qui Oscar 2025: ecco tutte le nomination!) che ogni anno premiano ii film della stagione.