Nerdpool.it - Francis Ford Coppola ha una risposta perfetta alla vittoria del Razzie Award come peggior regista

Leggi su Nerdpool.it

, che ha al suo attivo cinque Oscar, è ora ufficialmente un vincitore dei, ricevendo il premioper Megalopolis. In un post sui social media, il leggendarioha condiviso la sua reazione a questo “onore”, usandoloun’opportunità per criticare l’attuale panorama hollywoodiano che è “terrorizzato dal rischio”.ha anche ringraziato tutti i suoi collaboratori per Megalopolis e si è detto molto orgoglioso di poter “stare al fianco” di altri importanti registi che hanno diretto “amati fallimenti”,Jacques Tati di Playtime.“Sono entusiasta di accettare il premioin così tante categorie importanti per Megalopolis, e per l’onore distintivo di essere nominatosceneggiatura efilm in un momento in cui così pochi hanno il coraggio di andare contro le tendenze prevalenti della cinematografia contemporanea!”.