Francesco Starace | Nessuna centrale nucleare in Italia solo rumore di fondo

"Io sono un ingegneree vi dico che non si faranno centrali nucleari in. Ildi nuova generazione? Si tratta di tecnologie che esistevano quando mi sono laureato. Se ci sono cose nuove? Sì. Ma tutto il resto èdio discorsi interessati". Lo ha dichiaratoex amministratore delegato di Enel videocollegato al primo corso della scuola politica Akadémeia di Firenze. "Ci sono talmente dentro questa cosa che non ha senso quello che si legge sui giornali, che si sente dire da certi politici - ha aggiunto a proposito della possibilità di centrali nucleari in-. Poi studiare ilfuturo è un altro discorso, ma si tratta di studiare".