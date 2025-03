Iltempo.it - Francesco, come sta dopo la crisi. Feroci: "Notizie sconcertanti, preghiamo"

Torna l'ansia per le condizioni di Papale ultime: ladi broncospasmo che lo ha colpito ieri con la conseguente inalazione di vomito. Un quadro complesso e critico quello del Santo padre ricoverato da oltre due settimane al policlinico Gemelli con una polmonite bilaterale. Nella mattinata di sabato 1 marzo è arriati un aggiornamento della sala stampa vaticana secondo cui per il paziente Jorge Mario Bergoglio "la notte è trascorsa tranquilla e ora sta riposando". Papa, giunto al diciassettesimo giorno di ricovero, ieri aveva accusato unaisolata di broncospasmo che ha determinato un peggioramento del quadro respiratorio. Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi, rimanendo comunque vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche.