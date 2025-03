Iltempo.it - Francesco Cicchella, tutto esaurito al Teatro Augusteo per "Tante belle cose"

Grande successo per, che torna a Napoli con il suo inconfondibile talento comico e porta in scena al”, un one man show innovativo in programma da venerdì 28 febbraio a domenica 9 marzo e che ha registrato il sold out in ogni data. L'artista, reduce dal suo spettacolo precedente “Bis!”, che aveva già registrato numeri record nei teatri di tutta Italia, ha confermato le aspettative. La prima, tenutasi il 28 febbraio, ha registrato un grande successo, con ungremito e la presenza di numerose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. L'entusiasmo del pubblico è esploso al termine dello show in un applauso lungo oltre dieci minuti, dimostrando l'apprezzamento per la performance die del suo team. Protagonista e regista dello spettacolo,mescola sapientemente comicità, musica e momenti di forte emozione, dando vita a una narrazione che attraversa il tempo e lo spazio.