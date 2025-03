Ilgiorno.it - Frana del Monte Saresano. La messa in sicurezza procede

Sono iniziati una quindicina di giorni fa e proseguono a tutto regime i lavori diindelladel, che nel 2020 tenne col fiato sospeso non solo Tavernola, su cui incombe, ma pureIsola e diversi paesi della riva bresciana del Sebino: da Iseo a Marone per il timore che, se fosse caduta in parte a terra e in parte nell’Iseo, l’imponente massa di terra avrebbe potuto creare un’onda anomala. Ai tempi il movimento franoso aveva accelerato il moto a causa di una scossa di terremoto avvenuta nel giro di 50 chilometri, in profondità. Terra e sassi per qualche mese si sono mossi di qualche decimetro ogni 30 giorni. Poi hanno frenato. Serviranno almeno 36 mesi per riaprire la strada per Parzanica, chiusa per motivi di. I lavori sono iniziati al piede della, effettuati dall’associazione temporanea di imprese formata da Tmg di Berbenno e Duci di Vilminore.