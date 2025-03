Anteprima24.it - FOTO/ Napoli, l’artista provoca contro la chiusura di piazza degli Artisti: piscina rimossa da polizia locale

Tempo di lettura: < 1 minutoUn blitz alle 9.30: unagonfiabile, ricolma di palline colorate, messa al centro di. E l’arrivo dellamunicipale, con due auto, circa un’ora e mezza dopo. Gli agenti hanno rimosso l’installazione di Ruben D’Agostino, artista-attivista noto per le operetorie. “Serve a denunciare i disservizi causati dall’amministrazione” spiega una nota, diffusa dal giovane scrittore Andrea De Felice.Il gesto situazionista intendeva rilanciare le polemiche sulladellaal Vomero Arenella. “In segno di protesta” specifica il comunicato. Lo s, in realtà, non si è mai sopito. Laè pedonalizzata a metà, per un divieto di transito. A volere così è la Municipalità 5. Ma la scelta è rimastaversa.