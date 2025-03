Anteprima24.it - FOTO/ Il tributo del Napoli a un figlio che non c’è più: maglia dedicata a Fabio Postiglione

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ricordo nel segno di una passione forte in una vita che è stata spezzata troppo preso. Il, nella persone di Edo De Laurentiis, ha deciso di omaggiare un professionista, ma soprattutto un grande tifoso della formazione azzurra, uno che questi colori e questa terra li ha dentro in maniera inscindibile. Prima di– Inter, delicata sfida al vertice nel campionato di Serie A, è stata consegnata laa Valentina Trifiletti, dolce metà di, giornalista napoletano che ha perso la vita in un tragico incidente qualche settimana fa.Un modo per omaggiare un grande tifoso dele splendido professionista: il ricordo che la sua terra gli ha voluto dedicare in una giornata all’insegna delle grandi emozioni.L'articolo/ Ildela unche non c’è più:proviene da Anteprima24.