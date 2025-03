Anteprima24.it - FOTO/ ‘A Carnevale ogni gol… vale’, Foglianise si colora dell’entusiasmo dei giovani

Tempo di lettura: < 1 minuto“Agol . vale“, questa è la kermesse andata in scena ache ha visto la partecipazione di bambini e famiglie dell’intera valle vitulanese e non solo.Artefice della giornata, dedicata allo sport e più precisamente al calcio, il Tennis club dipresieduto dal Cav. Ciriaco Catillo e dal suo staff.Bambini di tutte le età, dai pulcini agli allievi, hanno dato vita ad un torneo diavvincente ed entusiasmante, che ha portato peraltro ai piedi della Basilica di San Michele molte famiglie ad applaudire i loro piccoli campioncini.“Testimonianza ulteriore, questa di oggi, che le nostre realtà hanno sete di sport , quello sano, e che non siamo da meno per quanto concerne l’accoglienza e la partecipazione, dispouna struttura che resta il fiore all’occhiello della nostra comunità“, queste le parole del Cav.