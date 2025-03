Sport.quotidiano.net - Fortitudo-Rieti: dove seguire la partita

Bologna, 1 marzo 2025 – Vince per continuare la scalata in classifica e dare continuità al successo con Cento. In casasi guarda con rinnovato ottimismo alla sfida di domenica pomeriggio, palla a due alle ore 18, in programma al PalaDozza con la Real Sebastiani. Il successo con Cento ha fermato l’emorragia di sconfitte e permesso ai biancoblù di ripartire con rinnovato slancio in vista delle prossime due partite condomani e poi con Avellino tra 8 giorni, che potrebbero essere decisive per la classifica. In attesa di capire, già dopo il consulto medico in programma lunedì, i tempi di recupero di Vencato, in, squadra, società e tifosi cerca di fare quadrato per tornare a risalire la china di una classifica che se da un lato vede Udine favoritissima per il passaggio diretto in serie A, vede ancora tutta da definire la propria griglia playoff.