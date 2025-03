Sport.quotidiano.net - Fortitudo in emergenza. Panni sarà il vice Fantinelli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laprova a far quadrato. Superato il momento di difficoltà in campo, dopo le tre sconfitte consecutive grazie al successo conquistato mercoledì scorso a Cento, la Effe prova a ripartire, dando continuità ai propri risultati nonostante l’di organico. L’infortunio di Luca Vencato ha privato coach Attilio Caja dell’unica reale alternativa a Matteo. Il ko di Sabatini e adesso quello di Vencato, costringeranno il tecnico pavese ad accorciare le rotazioni dando spazio ad Alessandrodae chiamando a un super lavoro anche Bolpin. Una continuaper lache si appresta, da martedì a riabbracciare Gabriel e che perde per paio di mesi in caso di operazione – sarebbe la settima per un giocatore della Effe – Vencato. Il consulto di lunedì a Modena chiarirà la situazione della mano del playmaker bresciano che nel caso finisse sotto i ferri tornerebbe a disposizione a fine aprile, più o meno nello stesso periodo che si prevede, forse anche qualche giorno prima, del rientro di Gherardo Sabatini.