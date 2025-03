Quotidiano.net - Forniture gas, missione compiuta. A Ravenna il rigassificatore Snam

La nave Bw Singapore ieri è approdata ae alle 11.30 è stata ormeggiata al terminale offshore di, a 8 chilometri dalla costa di Punta Marina. È il secondo dei due rigassificatori che, su mandato del governo Draghi,ha acquisito per differenziare leenergetiche a seguito del conflitto russo-ucraino. Ha richiesto un investimento complessivo che supera di poco un miliardo di euro. Con la sua entrata in esercizio, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese - considerando tutti i terminali (PanigAglia, Piombino, Livorno, Cavarzere,) – salirà a 28 miliardi di metri cubi all’anno, un volume corrispondente a circa il 45% della domanda italiana di gas. Una cifra, i 28 miliardi di metri cubi, uguale a quanto importato dalla Russia fino allo scoppio della guerra con l’Ucraina, oggi via tubo da Mosca non arriva più nulla.