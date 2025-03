Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza come Watkins e Rashford Start

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 21:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Aston Villa tenterà di evitare di diventare la terzaa subire una sconfitta a sorpresa in casa contro Cardiff City nella FA Cup di questa stagione quando lesi incontrano nel quinto round di venerdì (GMT alle 20:00).La secondapiù bassa che ha lasciato la competizione ha battuto gli altri lotte del campionato Stoke City nel quarto round, e la loro vittoria in unadi Sheffield United che insegue la promozione automatica dal secondo livello è stata ancora più impressionante per raggiungere quella fase.La controparte del manager di Villans UNAI Emery e Bluebirds Omer Riza ha entrambi dichiarato di non aspettarsi di mettere in campo lea tutta resistenza perché ladella Premier League si trova a quattro giorni dalla loro ultima gamba della Champions League al club Brugge, mentre Cardiff è desideroso di concentrarsi sull’estensione della loro distanza di relegazione di secondo livello.