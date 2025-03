Sport.quotidiano.net - Forlì, ora avanti con il Progresso. Arrivano rivali solidi ma spuntati

. Un’altra sfida da vincere nella ‘folle’ corsa dei galletti col Ravenna per la conquista della serie C. Domani, alle 14.30, gli uomini di mister Miramari attendono la visita della squadra bolognese attestata, con 30 punti, sulla decima posizione. Il club di Castel Maggiore vanta 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout e, quindi, è ancora impegnato nella conquista della salvezza, obiettivo del club a inizio stagione. Sulla panchina della squadra rossoblù, alla quinta stagione in serie D, dalla scorsa estate siede l’allenatore ferrarese Davide Marchini, dedito al 4-5-1 e reduce dalla vittoria nei playoff d’Eccellenza col Granamica. Per Marchini si è trattato fra l’altro di un ritorno dopo la precedente esperienza tra il 2017 e il 2019. Il suosbarca adopo la sconfitta patita in casa 0-2 con la Zenith Prato e nella quale il tecnico ha ricevuto un cartellino rosso, che domani lo costringerà ad assistere alla partita dai gradoni del Morgagni.