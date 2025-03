Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Sabe, conferenza in ricordo di Gian Luca Tusini

Alle 18 laper l’arte, in via Pascoli 31 a Ravenna, presenta la’Vitalità dell’ornamento’ di PierNardoni e Giorgia Salerno, indi. I relatori illustreranno esperienze artistiche tra le più significative della contemporaneità che hanno adottato le logiche, le strutture e il potere seduttivo dell’ornamento. L’occasione nasce dalla volontà di ricordare, docente universitario e membro del comitato scientifico della, a pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, con un dialogo tra due studiosi che hanno collaborato con lui su un tema centrale nei suoi interessi di ricerca. L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e dal Dipartimento di Beni Culturali, Campus di Ravenna, e realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, si svolge nell’ambito della mostra ’Alex Corno.