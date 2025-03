Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Cariverona: "Nessun effetto sorpresa. Ecco perché lasciamo. Ma non è un contentino"

di Pierfrancesco Curzi Direttore Filippo Manfredi, ha seguito i lavori del consiglio comunale e in particolare la replica del sindaco Silvetti a proposito del disimpegno dellada Ancona? "Certo, abbiamo seguito e letto con la massima attenzione". E quale pensiero si è fatto? "La prima parte della ricostruzione dei fatti e del percorso da parte del sindaco è stata fedele, così come è realistico parlare della perdita patrimoniale delladai 4 miliardi di euro del 2007 a 1,2 di quest’anno. Sa, gestire un territorio così complesso, tra regioni e province così distanti, non è facile". Quindi? "Semplice, abbiamo deciso, per tutta una serie di ragioni, di razionalizzare la copertura territoriale della nostra, lasciando Ancona insieme a una compagine del suo territorio con risorse autonome".