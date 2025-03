Lanazione.it - Follonica-Gavorrano sconfitto al Palagolfo

CALCIO A 5Sconfitta casalinga per le ragazze del calcio a 5 femminile del, che escono battute 2-3 daldicontro l’Alter Ego 2.0 nonostante una buonissima gara. La partita inizia con le biancorossoblù che mostrano grinta e determinazione, creando un gioco equilibrato. Entrambe le squadre sono ben messe in campo, ma sono le avversarie a sbloccare il punteggio con un gol di Bruci. Le ragazze non si arrendono e alzano il ritmo, creando diverse occasioni. Proprio sul finire della prima frazione riescono a pareggiare con D’Antoni, che finalizza un passaggio millimetrico di Abate. La prima parte di gioco si conclude con un pareggio giusto. Nella seconda frazione le ospiti partono meglio, ma trovano sulla loro strada una strepitosa Falcinelli, che nega il vantaggio.