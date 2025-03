Ilveggente.it - Fognini si è sbloccato: l’ha fatto davanti a tutti

Fabio, il post verità è apparso sui social network tra un contenuto a tema sportivo e l’altro: è la conferma a quello che abbiamo sempre pensato.Non si può dire che abbia iniziato il 2025 con il piede giusto, anzi. La sua stagione deve ancora realmente entrare nel vivo, avendo lui disputato, da gennaio ad oggi, solo ed esclusivamente un match, quello all’Atp 250 di Adelaide. E neanche per intero, considerando che ha dovuto lasciare il campo dopo appena 5 game per via di un problema al piede destro.si è(AnsaFoto) – Ilveggente.itDopo quel ritiro, non è più riuscito a giocare e ha rinunciato ai tornei ai quali intendeva partecipare. Negli ultimi giorni, però, la situazione si è sbloccata: Fabioha iniziato a postare sui social network contenuti relativi ai suoi allenamenti presso il Country Club di Montecarlo, per cui è evidente che il ritorno ufficiale sia ormai all’orizzonte e che gli acciacchi che hanno contraddistinto l’inizio dell’anno siano ormai acqua passata.