Focene trasferiti a Muratella i due pitbull che avevano aggredito una ragazza

Fiumicino, 1 marzo 2025- A seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, è intervenuto un dispiegamento congiunto delle Polizia Locale, dei Carabinieri e della ASL RM3, per gestire una situazione di emergenza riguardante due cani simillasciati liberi senza custodia nelle le strade di. Gli animali, già segnalati da tempo,recentementeunae attaccato diversi cani e gatti della zona, creando un clima di tensione e preoccupazione tra i residenti.“Gli animali sono statipresso il Canile di, dove saranno sottoposti a un esame comportamentale per valutarne le condizioni psicologiche e fisiche. Un processo necessario per determinare la loro idoneità a essere reinseriti in un contesto sociale sicuro, sia per gli animali stessi che per la comunità.