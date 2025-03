Inter-news.it - Floro Flores: «Inter in difficoltà! Attenzione a una cosa»

Leggi su Inter-news.it

, napoletano doc, ha paralto a Radio Marte della partita tra Napoli eche potrebbe valere un pezzo di scudetto. SCONTRO –, ex giocatore dell’Udinese, nel corso di un’vista su Radio Marte ha parlato della sfida scudetto in programma questa sera al Maradona tra Napoli e. Queste le sue parole: «Il Napoli ha le possibilità di vincere, anche perché l’sta affrontando delle. Come si è visto nelle partite contro Genoa e Fiorentina, dove ha perso un po’ di lucidità. Ciò che mi preoccupa maggiormente al momento è l’Atalanta: le squadre di Gasperini, solitamente, da marzo in poi sono sempre molto forti. Non capisco come il Napoli possa essere incon il solo campionato da affrontare. Non c’è nemmeno la Coppa Italia. Non credo sia un problema fisico, ha ragione Conte.