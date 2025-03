Napolitoday.it - Flop dell'invasione dei “maranza” a Napoli: nessun arrivo

Leggi su Napolitoday.it

La temutadida parte dei '', oggi, in occasione del mig match di campionato contro l'Inter al Maradona, almeno finora resta virtuale. Allo stato non ci sono segnalazionia presenza in città di gruppi di giovani sospetti, né alla stazione centrale, né in altri.