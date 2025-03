Fiumicino il Turismo come un valore | la proposta della Fondazione Catalano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 febbraio 2025- Ilculturale in Italia si trova di fronte a una sfida sempre più complessa:garantire la valorizzazione del patrimonio senza compromettere l’identità dei territori e la qualitàvita dei residenti. Durante TourismA 2025, il Salone internazionale dell’archeologia e delculturale, laAnna Maria, di, ha presentato un modello innovativo per riequilibrare i flussi turistici e promuovere una gestione sostenibile del settore. Sergio Estivi, presidente, è intervenuto al workshop “Terzo Millennio – Tra cultura e spiritualità. aspettando il Giubileo”, sottolineandoil, se mal gestito, possa trasformarsi in una minaccia piuttosto che in un’opportunità. “Occorre convertire ilda divoratore in valorizzatore”, ha dichiarato Estivi, evidenziando il rischio che un’affluenza incontrollata comprometta l’equilibrio tra fruizione culturale e sostenibilità.