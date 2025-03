Lanazione.it - Firenze, scontro tra bande alla stazione. Poi l’agguato: pistola puntata alla tempia di un giovane

, 1 marzo 2025 – Un ragazzo fiorentino, addetto al ricevimento con funzione di portabagagli, si trovava sull’uscio dell’Hotel Albani, in via Fiume, verso le 19 di giovedì, quando una decina di uomini, presumibilmente nordafricani, si sono avvicinati allo spazio esterno dell’albergo. Senza esitazione, hanno staccato due paletti che delimitano la sosta. Il dipendente ha cercato di fermarli, chiedendo di lasciare quanto stavano portando via, ma la reazione è stata immediata e brutale: uno di loro gli ha puntato una. L’episodio è durato solo pochi istanti, ma per ilil tempo sembrava essersi fermato. Sotto choc, non ha detto nulla ed è rientrato immediatamente all’interno della struttura. Nel frattempo, la banda si è dileguata in direzione di piazza Adua. Subito dopo è stata allertata la polizia.