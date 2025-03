Lanazione.it - Firenze, record di visitatori al museo dei treni in miniatura: 50mila nel 2024

, 1 marzo 2025 - ÈdialHZERO di. Nelgli ingressi sono stati 52.823 con un aumento del 48,5% rispetto al 2023 che aveva visto 35.581 presenze. Il grande plastico ferroviario di 280 mq, uno dei più estesi in Europa e frutto di oltre 40 anni di lavoro, si rinnova accogliendo sempre più appassionati con tante novità. Cresce, infatti, l’offerta deldel treno incon laboratori per famiglie e scuole, nuoviin esposizione, visori per esplorare il plastico con la realtà virtuale, ma soprattutto nuovi corsi di fermodellismo per adulti e per bambini. "Siamo orgogliosi – commenta Diego Paternò Castello di San Giuliano, figlio del fondatore e presidente del- dei risultati raggiunti e siamo convinti che la strada da seguire sia quella di offrire sempre più attività ai nostri, per vivere in prima persona tutta la magia del fermodellismo.