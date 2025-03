Lanazione.it - Firenze, l’artigiano della musica elettronica Pierre Bastien in concerto

Leggi su Lanazione.it

, 1 marzo 2025 – Aarriva il live di. Si tratta di una data unica in Toscana per l’inventore di sculture sonore definito dal Guardian “lo scienziato pazzo” e pubblicato da etichette culto come la Rephlex di Aphex Twin e la Other People di Nicolas Jaar. Sarà nell’ambito di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, la rassegna dedicata al sound globale firmata Toscana Produzione(Tpm), l’unica data Toscana dello “scienziato pazzo” (così lo ha definito il Guardian). Appuntamento domenica 9 marzo alle 19.00 al Parc Performing Arts Research Centre di(piazzale delle Cascine 4/5/7) col geniale inventore di macchine e sculture sonore che dagli anni Ottanta ad oggi ha costruito un corpus discografico imponente, oltre a vantare uscite per etichette di culto come la Rephlex di Aphex Twin, la Morphine di Rabih Beaini e la Other People di Nicolas Jaar e collaborazioni con artisti del calibro di Pascal Comelade, Robert Wyatt e Pierrick Sorin.