Lanazione.it - Firenze, la denuncia di un medico: “Mi hanno rubato la borsa con tutti i miei strumenti”

, 1 marzo 2025 – “Milamedica con i documenti e glimedici alla fermata del 35 alla Leopolda. Per cercare di impedire il furto mi sono fatto male al ginocchio”, poche parole che purtroppo la dicono lunga sulla situazione in cui versa la zona di porta al Prato. L’ennesimo furto,to da unsulla sua pagina facebook, si è consumato nel pomeriggio di oggi, 1 marzo. Un attacco senza scrupoli, peraltro in pieno giorno. Molte parole di solidarietà nei confronti delche, oltre a essere privato deglidi lavoro, si è procurato anche dolore nel tentativo, purtroppo vano, di difendere i suoi averi. Non è il primo episodio del genere nella zona. Da anni i residenti protestano per la scarsa sicurezza. Il quartiere, snodo nevralgico per la viabilità, è molto vivo e trafficato, ma da tempo qui si annidano degrado e criminalità.