Firenze, in scena la commedia Karma che esplora il senso del destino

, 1 marzo 2025 – Il 3 marzo alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Puccini è in programma "", unachetemi profondi come la reincarnazione e il. Due anime, dopo innumerevoli vite, si ritrovano in un limbo tra una vita e l'altra, cercando di dare unal loro passato e futuro. I protagonisti Andrea Bosca e Gaia Aprea portano inuna performance intensa e coinvolgente, dando vita ai due personaggi con grande maestria.di Xavi Moratò ha la regia di Alessandro Maggi, la traduzione è di Alessandro Maggi, scene e costumi sono di Lorenzo Russo Rainaldi, light designer Marco Palmieri. “ Il termine “”, secondo la Treccani, indica, “nella terminologia religiosa e filosofica indiana, il frutto delle azioni compiute da ogni vivente. Esso - spiega Alessandro Maggi - determina una diversa rinascita nella scala degli esseri, e gioie o dolori durante la vita seguente".