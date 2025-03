Lanazione.it - Firenze, il concerto 'Lolo' inaugura la rassegna Mixité sui suoni del mondo

, 1 marzo 2025 – Il bassista e chitarrista Stefano Pilia, già militante in Afterhours, Massimo Volume e Zu, il maestro del ngoni Mamah Diabate dal Mali, il virtuoso della kora Jabel Kanuteh dal Gambia e il batterista Marco Zanotti insieme per un live in prima assoluta. Domenica 2 marzo quattro tra i più apprezzati alchimisti sonori in circolazione tra Africa e Europa inaugureranno la quarta edizione die voci di culture antiche e attuali,firmata Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità delpresieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione CR. Appuntamento alle 19.00 al PARC Performing Arts Research Centre di(piazzale delle Cascine 4/5/7) con “