Firenze, il Carnevale di Pace torna a colorare San Donato

, 1 marzo 2025 - Musica e colori da tutto il mondo. L'appuntamento è domenica 2 marzo, con ildichead animare San, a Novoli, con una sfilata ed un coinvolgente spettacolo, all’insegna dell’unione tra le differenti culture. Dopo l’appuntamento di domenica scorsa all’Isolotto, stavolta l’allegria della sfilata percorrerà Novoli. Appuntamento domani alle 14.30 al parco San(lato cascata). Alle 16, ilsi sposterà nella piazza del centro commerciale San, per l’occasione addobbato con le bandiere della, dove proseguiranno gli spettacoli. L’evento, organizzato col patrocinio dei quartieri 4 e 5, vede in prima fila l’associazione Piazza San, che dal 2013 promuove eventi nella zona. Ma ildiè non solo un momento di festa, ma anche una preziosa occasione per ribadire un messaggio importante: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, come recita l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riportato in evidenza nel manifesto dell’evento.