Strumentipolitici.it - Fiori nei cannoni Ue

Leggi su Strumentipolitici.it

Sono due le notizie che tengono banco in questi giorni. Da un lato la creazione dell’esercito comune europeo, che come prima missione avrebbe l’invio di soldati in Ucraina in qualità di garanti dell’accordo di pace. Dall’altro l’applicazione da parte degli Stati Uniti di dazi al 25% sui prodotti europei. In poche parole, per il Vecchio Continente il panorama è sempre più fosco e preoccupante.Un improbabile esercito comuneLa costruzione di un esercito comune sta lacerando dall’interno la UE. Le posizioni contrastanti vi sono sia fra Stati membri che dentro le singole coalizioni che li governano. Al netto della solita retorica, manca il tempo materiale per mettere insieme un esercito comune che sia pronto e adeguato a rendersi garante della pace fra Kiev e Mosca. Forse qualcuno si ricorderà che lo scorso luglio da un’inchiesta di Radio Free Europe emerse come l’Europa non sia in grado di assicurare una capacità produttiva annuale neanche per un milione di proiettili da 155mm.