Fiorentina | vittoria faticosa 1-0 sul Lecce Segna Gosens Beltran sbaglia un rigore Ma Palladino respira Pagelle

bagnato e rinfrancato dalla telefonata di Rocco Commisso. Ma finalmente vittorioso: con unache trova un gran golto dadi testa al 9' su magnifico traversone di Dodò. Prende tre punti, scavalca il Bologna e va a piazzarsi di nuovo al sesto posto in classifica. Però soffre tanto perchè non riesce a chiudere che si trascina fino al 96' fra paure e addirittura incubi. Comer il palo colpito dasunel secondo tempo. O la traversa sempre di. E almeno un paio di occasioni per raddoppiare clamorosamente mancate da un incomprensibile GudmundssonL'articolo(1-0) sulun. Maproviene da Firenze Post.