Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lecce, Palladino: “Grazie ai ragazzi, vincere era fondamentale”

Firenze, 28 febbraio 2025 - Il tecnico della, Raffaele, ha analizzato la vittoria di misura contro il, firmata da Robin Gosens. "Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, oggi era importantissimoda squadra. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato in maniera perfetta quello su cui avevamo lavorato, abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l'1-0 ma era. Ringrazio iperché hanno dato tutto". C'è un po' un errore di valutazione sul valore della? Le otto vittorie di fila avevano alzato troppo le aspettative? "Credo che le otto vittorie consecutive siano state importanti ma non abbiano messo pressione a noi.