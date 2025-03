Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lecce, le pagelle viola: Gosens determinante anche in difesa, Zaniolo gara di sofferenza

Firenze, 1 marzo 2025 – Ecco ledi. De Gea 6 - Attento su Krstovic che non lo impressiona più di tanto. Si salva d’istinto sul Karlsson e alla fine sarà la parata, considerato che nel finale Veiga lo grazia, fallendo l’occasionissima del pari.Pongracic 6 - L’ex di giornata schierato a destra nella linea a tre senza infamia e senza lode. Pochi i pericoli dalla sua parte e lui si adegua, restando nelle zolle che gli sono state affidate. Sui palloni alti non perde i duelli. Dal 81' Comuzzo sv. Pablo Mari 6,5 - Rischia un mezzo pasticcio quando rinvia su Ranieri in piena area e rimette in gioco Karlsson. Ma è l’unico vero momento di distrazione in una partita di grande applicazione e attenzione. Ranieri 6 - Partita precisa quella del capitano che sorveglia con attenzione le iniziative di Krstovic che incrocia spesso dalle sue parti.