Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lecce 1-0, Gosens chiude la crisi viola. Doppio legno per Beltran

Firenze, 28 febbraio 2025 - Dopo 3 sconfitte di fila larisorge battendo ilgrazie a un guizzo di, il migliore in campo anche per il prezioso lavoro in fase difensiva. Per iquasi il massimo cinismo possibile, se non fosse per ilcolpito da: un palo su rigore concesso per fallo di mano di Pierret e una traversa su un colpo al volo su punizione battuta da Fagioli. Dall'altro lato c'è una formazione, quella salentina, ben più propositiva in avanti, anche se poi a conti fatti la chance vera è una sola ma colossale e capita sul piede, quello sbagliato, del neo entrato Veiga, che apre troppo il piattone a tu per tu con De Gea. Vincono così idi Palladino, che vede la sua panchina più salda dopo le voci dei giorni scorsi e la sua squadra tornare al sesto posto.