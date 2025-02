Quotidiano.net - Fiorentina batte Lecce 1-0: Palladino elogia la squadra, Gosens decisivo

''Venivamo da un momento delicato, oggi era fondamentale vincere da, non è stato facile, ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto''. Così Raffaeleal termine dell'1-0 sulche ha permesso alladi rilanciarsi dopo le ultime tre sconfitte e riportarsi al 6° posto.''Stiamo facendo un ottimo campionato, mai negli ultimi cinque anni laha avuto 45 punti a questo punto della stagione - ha sottolineato il tecnico viola - Abbiamo tanti infortuni, siamo ambiziosi, i ragazzi sono stati male per le tante critiche anche esagerate di questo periodo, non li aiuta, abbiamo bisogno di energia positiva, dei nostri tifosi che anche stavolta ci hanno trascinati. Vero che le vittorie aiutano a trasmettere entusiasmo, ce la stiamo mettendo tutta. Questo successo è stato meritato e va cavalcato.